Двухлетняя девочка умерла, отравившись неизвестным веществом под Тверью

В Тверской области мать и трое детей попали в больницу с признаками отравления, двухлетнюю девочку не удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«По предварительным данным, в городе Вышнем Волочке у семьи, состоящей, в том числе из трёх малолетних детей, появились признаки отравления. В ночь на 9 ноября родители и дети были доставлены в больницу с признаками температуры и рвоты», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что врачам не удалось спасти двухлетнюю девочку. Она скончалась в больнице в результате резкого ухудшения самочувствия. Предполагается, что семья могла отравиться неизвестным веществом. В настоящее время проводится проверка, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.