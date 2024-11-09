Двухлетняя девочка умерла, отравившись неизвестным веществом под Тверью
СК: Под Тверью семья попала в больницу с отравлением, погибла двухлетняя девочка
В Тверской области мать и трое детей попали в больницу с признаками отравления, двухлетнюю девочку не удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«По предварительным данным, в городе Вышнем Волочке у семьи, состоящей, в том числе из трёх малолетних детей, появились признаки отравления. В ночь на 9 ноября родители и дети были доставлены в больницу с признаками температуры и рвоты», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что врачам не удалось спасти двухлетнюю девочку. Она скончалась в больнице в результате резкого ухудшения самочувствия. Предполагается, что семья могла отравиться неизвестным веществом. В настоящее время проводится проверка, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
А ранее Life.ru писал, что в Екатеринбурге девочка умерла после отравления снотворным бабушки. До этого в качестве версии гибели назывался инсульт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Life.ru