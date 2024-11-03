Рюмка коньяка отправила четырёхлетнюю петербурженку в реанимацию

В Санкт-Петербурге четырёхлетняя девочка попала в реанимацию из-за сильного отравления. Отец ребёнка утверждает, что дочке стало плохо после 100 миллилитров коньяка, передаёт 78.ru. Врачи диагностировали токсическое действие этанола.

Известно, что ребёнка госпитализировали из квартиры на проспекте Народного Ополчения. Рюмку коньяка девочка выпила примерно около 23:00, а спустя два часа ей потребовалась помощь медиков. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.