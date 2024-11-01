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1 ноября, 11:56

Семилетняя девочка из Подмосковья съела шоколадку и мгновенно умерла

Семилетняя девочка из Клинского городского округа Подмосковья съела шоколадку и умерла. Родственники не смогли оказать задыхавшейся малышке первую помощь, пишет сайт MK.ru.

Трагедия развернулась вечером 31 октября в посёлке Зубово после возвращения школьницы с занятий по рисованию. 68-летняя бабушка решила порадовать внучку и дала ей любимую шоколадку «Пикник». Пенсионерка оставила девочку наслаждаться угощением в гостиной, а сама ненадолго вышла в другую комнату. Вернувшись, она обнаружила внучку без сознания – девочка подавилась.

По словам бабушки, кровь прилила к лицу ребёнка. Она в панике бросилась за подмогой к соседке, но оказать малышке помощь женщины не смогли. Она умерла на месте до приезда скорой. По предварительной версии, шоколадка перекрыла дыхательные пути.

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Ранее Life.ru писал о похожей трагедии в Татарстане. В городе Тетюши 11-летняя школьница умерла после того, как съела шаурму.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / progressman

Андрей Бражников
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