Семилетняя девочка из Подмосковья съела шоколадку и мгновенно умерла

Семилетняя девочка из Клинского городского округа Подмосковья съела шоколадку и умерла. Родственники не смогли оказать задыхавшейся малышке первую помощь, пишет сайт MK.ru.

Трагедия развернулась вечером 31 октября в посёлке Зубово после возвращения школьницы с занятий по рисованию. 68-летняя бабушка решила порадовать внучку и дала ей любимую шоколадку «Пикник». Пенсионерка оставила девочку наслаждаться угощением в гостиной, а сама ненадолго вышла в другую комнату. Вернувшись, она обнаружила внучку без сознания – девочка подавилась.

По словам бабушки, кровь прилила к лицу ребёнка. Она в панике бросилась за подмогой к соседке, но оказать малышке помощь женщины не смогли. Она умерла на месте до приезда скорой. По предварительной версии, шоколадка перекрыла дыхательные пути.