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27 августа, 09:54
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11-летняя школьница насмерть отравилась шаурмой в Татарстане

11-летняя школьница умерла после того, как съела шаурму в Татарстане. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, девочка из города Тетюши купила фастфуд в одном из ларьков на улице Ленина. Спустя два дня ей стало плохо, она пожаловалась близким на сильную тошноту. Её доставили в больницу, где медики диагностировали токсикоз и шок. За жизнь школьницы боролись пять дней, но спасти не смогли — она скончалась сегодня около часа ночи.

Шаурма из заведения в Тетюшах, где смертельно отравилась школьница. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Шаурма из заведения в Тетюшах, где смертельно отравилась школьница. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

После смерти девочки ларёк проверяет местный Роспотребнадзор.

Подросток насмерть отравился химикатами при погрузке удобрений под Саратовом
Подросток насмерть отравился химикатами при погрузке удобрений под Саратовом

Ранее Life.ru рассказывал о том, как 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой. Работники жаловались на тошноту и сильные боли в животе. Роспотребнадзор выяснил, что все они ели блюда ООО "СС Ресторанс энд кафе". Ведомство изъяло 793 килограмма продукции — она была или просрочена, или без маркировки со сроками годности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Юрий Лысенко
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