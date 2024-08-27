11-летняя школьница насмерть отравилась шаурмой в Татарстане

По данным телеграм-канала, девочка из города Тетюши купила фастфуд в одном из ларьков на улице Ленина. Спустя два дня ей стало плохо, она пожаловалась близким на сильную тошноту. Её доставили в больницу, где медики диагностировали токсикоз и шок. За жизнь школьницы боролись пять дней, но спасти не смогли — она скончалась сегодня около часа ночи.