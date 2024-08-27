11-летняя школьница насмерть отравилась шаурмой в Татарстане
11-летняя школьница умерла после того, как съела шаурму в Татарстане. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, девочка из города Тетюши купила фастфуд в одном из ларьков на улице Ленина. Спустя два дня ей стало плохо, она пожаловалась близким на сильную тошноту. Её доставили в больницу, где медики диагностировали токсикоз и шок. За жизнь школьницы боролись пять дней, но спасти не смогли — она скончалась сегодня около часа ночи.
Шаурма из заведения в Тетюшах, где смертельно отравилась школьница. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
После смерти девочки ларёк проверяет местный Роспотребнадзор.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой. Работники жаловались на тошноту и сильные боли в животе. Роспотребнадзор выяснил, что все они ели блюда ООО "СС Ресторанс энд кафе". Ведомство изъяло 793 килограмма продукции — она была или просрочена, или без маркировки со сроками годности.
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