Подросток насмерть отравился химикатами при погрузке удобрений под Саратовом

В Саратовской области подросток умер после погрузки мешков с удобрениями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 15-летний подросток помогал знакомому в погрузке мешков с удобрениями в селе Георгиевка. Мальчик почувствовал себя плохо после того, как пришёл домой и его госпитализировали. Медики попытались оказать ему помощь, но подросток скончался. Позднее выяснилось, что мальчик отравился опасными химикатами, так как не носил индивидуальные средства защиты во время погрузки удобрений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя регионального управления Дмитрия Костина об установленных обстоятельствах инцидента, а по завершении расследования уголовного дела — о его итогах.