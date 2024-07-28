Детский праздник в сауне в Тагиле обернулся кошмаром с химическими ожогами

Компания из нескольких семей решила устроить день рождения в заведении под названием "Ай сауна" в Нижнем Тагиле. Само собой, всех детей, коих набралось всего 12, родители взяли с собой, но через два часа веселью возле бассейна пришёл конец. Об этом пишет E1.RU.

"У детей началась массовая рвота, кашель и заплыли глаза. Мы вынуждены были вызвать скорую помощь, диагноз: химический ожог средней тяжести", — вспоминала сестра именинницы.

Однако родители отказались отвозить детей в больницу, они останутся под наблюдением педиатров. Руководство предприятия в свою очередь все претензии отмело, заявив, что их детки просто перекупались. Родители поначалу собирались написать коллективное заявление в полицию, однако в нижнетагильском УМВД заявили, что никаких обращений по этому поводу не поступало.