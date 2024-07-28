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28 июля, 15:06

Детский праздник в сауне в Тагиле обернулся кошмаром с химическими ожогами

В Нижнем Тагиле дети отравились и получили химические ожоги при посещении сауны

Компания из нескольких семей решила устроить день рождения в заведении под названием "Ай сауна" в Нижнем Тагиле. Само собой, всех детей, коих набралось всего 12, родители взяли с собой, но через два часа веселью возле бассейна пришёл конец. Об этом пишет E1.RU.

"У детей началась массовая рвота, кашель и заплыли глаза. Мы вынуждены были вызвать скорую помощь, диагноз: химический ожог средней тяжести", — вспоминала сестра именинницы.

Однако родители отказались отвозить детей в больницу, они останутся под наблюдением педиатров. Руководство предприятия в свою очередь все претензии отмело, заявив, что их детки просто перекупались. Родители поначалу собирались написать коллективное заявление в полицию, однако в нижнетагильском УМВД заявили, что никаких обращений по этому поводу не поступало.

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Похожий случай произошёл ранее в Варшаве, где сразу 23 человека, среди которых были и дети тоже, отравились хлором в бассейне в столичном районе Таргувек. Взятые на месте инцидента пробы воды показали многократное превышение норм содержания хлора.

Обложка ©

Unsplash

Владимир Озеров
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