В Варшаве произошло массовое отравление хлором, пострадали дети

В одном из бассейнов, находящихся в Варшаве, произошло массовое отравление хлором. По информации радиостанции RMF FM, пострадали более 20 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

"Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве. 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором. Спасатели доставили 21 человека, среди которых есть дети, в госпитали", — говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что на момент доставления в медучреждения все пострадавшие были в сознании. Они также рассказали, что всего пришлось эвакуировать около 60 человек.

Радиостанция отметила, что взятые на месте инцидента пробы воды показали многократное превышение норм содержания хлора. В то же время представители экстренных служб уверяют местных жителей, что им не грозит опасность.