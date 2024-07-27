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27 июля, 00:24

В Варшаве произошло массовое отравление хлором, пострадали дети

RMF FM: В Варшаве более 20 человек пострадали от отравления хлором в бассейне

В одном из бассейнов, находящихся в Варшаве, произошло массовое отравление хлором. По информации радиостанции RMF FM, пострадали более 20 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

"Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве. 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором. Спасатели доставили 21 человека, среди которых есть дети, в госпитали", — говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что на момент доставления в медучреждения все пострадавшие были в сознании. Они также рассказали, что всего пришлось эвакуировать около 60 человек.

Радиостанция отметила, что взятые на месте инцидента пробы воды показали многократное превышение норм содержания хлора. В то же время представители экстренных служб уверяют местных жителей, что им не грозит опасность.

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Ранее Life.ru писал, что в Красноярске ребёнок заболел энтеровирусным менингитом после посещения бассейна. В связи с этим сотрудники регионального управления Роспотребнадзора приступили к расследованию ситуации.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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