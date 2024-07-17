В Красноярске ребёнок заразился менингитом в бассейне

В Красноярске ребёнок заболел энтеровирусным менингитом после посещения бассейна. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, приступившая к расследованию ситуации.

"В связи с поступлением в адрес Управления Роспотребнадзора информации из медицинской организации о заболевании энтеровирусным менингитом одного ребёнка, проживающего в Красноярске и посещавшего бассейн в Емельяновском районе, нами начато санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в публикации.

Специалисты проверят, связано ли заболевание ребёнка с его купанием в бассейне, или же у инфекции другой источник. В пресс-службе напомнили, что главные факторы передачи энтеровирусных инфекций обычно такие: употребление в пищу плохо помытых овощей, фруктов и зелени;

употребление сырой воды или льда из неё;

пренебрежение личной гигиеной, в особенности рук;

купание в загрязнённых водоёмах.