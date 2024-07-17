В Красноярске ребёнок заразился менингитом в бассейне
В Красноярске ребёнок заболел энтеровирусным менингитом после посещения бассейна. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, приступившая к расследованию ситуации.
"В связи с поступлением в адрес Управления Роспотребнадзора информации из медицинской организации о заболевании энтеровирусным менингитом одного ребёнка, проживающего в Красноярске и посещавшего бассейн в Емельяновском районе, нами начато санитарно-эпидемиологическое расследование", — говорится в публикации.
Специалисты проверят, связано ли заболевание ребёнка с его купанием в бассейне, или же у инфекции другой источник. В пресс-службе напомнили, что главные факторы передачи энтеровирусных инфекций обычно такие:
- употребление в пищу плохо помытых овощей, фруктов и зелени;
- употребление сырой воды или льда из неё;
- пренебрежение личной гигиеной, в особенности рук;
- купание в загрязнённых водоёмах.
Ранее Life.ru публиковал комментарий хирурга об этой опасной болезни. По его словам, возбудителями менингита в большинстве случаев являются бактерии или вирусы. А подхватить их проще простого в реках и бассейнах. И самое пугающее тут то, что именно заражение в воде зачастую приводит к смертельной форме этого заболевания.
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