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13 августа, 08:39
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В Подмосковье годовалая девочка на прогулке пожевала цветок с куста и умерла

В деревне Липки подмосковного Одинцова годовалая девочка умерла после того, как на прогулке пожевала цветок с куста. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл вечером 12 августа: родители не заметили, что малышка сорвала с куста цветок и положила в рот. Девочка сразу начала задыхаться. Мама с папой пытались помочь её до приезда скорой, но ребёнок захрипел и посинел. Прибывшие медики не смогли её спасти — сердце малышки остановилось. У неё не было хронических заболеваний и аллергий.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи СК по Московской области.

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А ранее Life.ru рассказывал, как трёхлетний ребёнок умер в Красноярском крае, отравившись домашней котлетой с нитритной солью. Теперь отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Жертвой той самой котлеты стал и котёнок. Когда семья отвозила ребёнка в больницу, дома остался питомец, который съел остатки еды и тоже умер.

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Freepik.com

Александра Вишнякова
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