В Подмосковье годовалая девочка на прогулке пожевала цветок с куста и умерла

В деревне Липки подмосковного Одинцова годовалая девочка умерла после того, как на прогулке пожевала цветок с куста. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл вечером 12 августа: родители не заметили, что малышка сорвала с куста цветок и положила в рот. Девочка сразу начала задыхаться. Мама с папой пытались помочь её до приезда скорой, но ребёнок захрипел и посинел. Прибывшие медики не смогли её спасти — сердце малышки остановилось. У неё не было хронических заболеваний и аллергий.