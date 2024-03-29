Россиянин умер, съев 5 перцев самого жгучего сорта в мире

В городе Камышине Волгоградской области 29 марта состоялись похороны мужчины, который скончался после месячного поедания острейшего в мире перца сорта "каролина рипер". За один месяц он съел пять штук таких перцев, у него было ослабленное здоровье. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друга погибшего.

Месяц назад 58-летний Юрий Кручинин купил на одной из торговых площадок перец сорта "каролинский жнец", который затем регулярно употреблял в пищу небольшими кусочками, несмотря на то что поедание острого ему было противопоказано.

"Человек болел долго. Алкоголь пить, жгучий перец есть ему нельзя было. У него анемия была, цирроз печени, селезёнка, почки болели, ещё какие-то заболевания. Лечиться надо было, но он не лечился. Перец послужил толчком, а так бы он год-другой пожил бы ещё", — рассказал друг Кручинина.

Несколькими днями ранее камышанин угодил в реанимацию Камышинской ЦРБ. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не смогли. Мужчина скончался в больнице 28 марта.