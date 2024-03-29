Россиянин умер, съев 5 перцев самого жгучего сорта в мире
Волгоградец скончался после употребления 5 перцев сорта "каролина рипер"
В городе Камышине Волгоградской области 29 марта состоялись похороны мужчины, который скончался после месячного поедания острейшего в мире перца сорта "каролина рипер". За один месяц он съел пять штук таких перцев, у него было ослабленное здоровье. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друга погибшего.
Месяц назад 58-летний Юрий Кручинин купил на одной из торговых площадок перец сорта "каролинский жнец", который затем регулярно употреблял в пищу небольшими кусочками, несмотря на то что поедание острого ему было противопоказано.
"Человек болел долго. Алкоголь пить, жгучий перец есть ему нельзя было. У него анемия была, цирроз печени, селезёнка, почки болели, ещё какие-то заболевания. Лечиться надо было, но он не лечился. Перец послужил толчком, а так бы он год-другой пожил бы ещё", — рассказал друг Кручинина.
Несколькими днями ранее камышанин угодил в реанимацию Камышинской ЦРБ. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не смогли. Мужчина скончался в больнице 28 марта.
В августе 2013 года сорт перца "каролина рипер" был занесён в книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Жгучесть данного вида колеблется между 1,15 млн и 2,2 млн единиц по шкале Сковилла. Для примера: острота соуса табаско в этой таблице оценивается в 35 000 единиц. А ранее диетолог рассказала, какая доза жгучего перца может стать смертельной для человека.
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