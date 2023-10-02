Врач назвала смертельную для человека дозу острого перца

Острота перца зависит от количества капсаицина. И больше всего этого вещества содержится в пористом белом слое внутри плода. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова, комментируя мировой рекорд по поеданию острых перцев, установленный сегодня канадцем Майком Джеком.

По её словам, употребление перца помогает сбросить вес. Он активизирует иммунитет и метаболизм и при умеренном употреблении принесёт только пользу, но нужно вводить в свой рацион перец с минимальных порций, чтобы дать организму адаптироваться.

Для блокирования болевых ощущений при употреблении перца организм начинает вырабатывать гормон радости эндорфин, объяснила медик. Вырабатываемые в нейронах головного мозга эндорфины по степени обезболивающего эффекта сопоставимы с опиатами. Это как натуральный наркотик, который человеческое тело способно производить самостоятельно.

Диетолог предупредила о том, что среднее потребление капсаицина в чистом виде внутрь для среднестатистического европейца составляет 1,5 мг/сутки, а максимальное количество потребления с пищей не должно превышать 200 мг/сутки. Смертельной для человека дозой станет употребление 6000 мг/сутки.

"Можно предположить, что Майк Джек употребил смертельную дозу. Но тут неизвестна степень жгучести и содержания в перце капсаицина. Степень натренированности и адаптированности организма, вероятно, у него высока. Играет большую роль и отсутствие хронических заболеваний, при которых риск летального исхода возрастает", — подытожила Мансурова.