Врач назвала смертельную для человека дозу острого перца
Диетолог Мансурова: Острота перца зависит от содержания капсаицина внутри плода
Острота перца зависит от количества капсаицина. И больше всего этого вещества содержится в пористом белом слое внутри плода. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова, комментируя мировой рекорд по поеданию острых перцев, установленный сегодня канадцем Майком Джеком.
По её словам, употребление перца помогает сбросить вес. Он активизирует иммунитет и метаболизм и при умеренном употреблении принесёт только пользу, но нужно вводить в свой рацион перец с минимальных порций, чтобы дать организму адаптироваться.
Для блокирования болевых ощущений при употреблении перца организм начинает вырабатывать гормон радости эндорфин, объяснила медик. Вырабатываемые в нейронах головного мозга эндорфины по степени обезболивающего эффекта сопоставимы с опиатами. Это как натуральный наркотик, который человеческое тело способно производить самостоятельно.
Диетолог предупредила о том, что среднее потребление капсаицина в чистом виде внутрь для среднестатистического европейца составляет 1,5 мг/сутки, а максимальное количество потребления с пищей не должно превышать 200 мг/сутки. Смертельной для человека дозой станет употребление 6000 мг/сутки.
"Можно предположить, что Майк Джек употребил смертельную дозу. Но тут неизвестна степень жгучести и содержания в перце капсаицина. Степень натренированности и адаптированности организма, вероятно, у него высока. Играет большую роль и отсутствие хронических заболеваний, при которых риск летального исхода возрастает", — подытожила Мансурова.
Напомним, сегодня житель Канады Майк Джек установил мировой рекорд, съев за шесть минут 50 острых перцев. Таким образом, он побил рекорд по скоростному поеданию продукта. Затем гурман-экстремал отправил в желудок ещё 85 перцев, став вторым по количеству съеденного в данной категории. Показатель Джека внесён в Книгу рекордов Гиннесса и уже появился на официальном сайте.
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