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31 октября, 13:06

Бургеры и кола сделали слепым 12-летнего мальчика с аутизмом

Daily Mail: В США подросток потерял зрение, потому что питался одним фастфудом

В США 12-летний мальчик лишился зрения, потому что питался только вредной пищей, не содержащей витамины и полезные вещества. Об этом пишет Daily Mail, напоминая, что инцидент стал не первым случаем, когда фастфуд необратимо воздействует на детский организм.

Родители подростка рассказали, что их сын страдает аутизмом и испытывает страх перед нормальной едой, текстура которой ему не нравится. Поэтому ребёнок подсел только на бургеры, картофель фри, пончики, а запивал всё это газировкой или соком. Около года назад мальчик проснулся ночью и понял, что ничего не видит. В больнице ему диагностировали частичную потерю зрения.

Организму ребёнку не хватало витаминов A, C, D, меди и цинка. Сейчас состояние подростка ухудшилось, но врачи боятся, что зрение утеряно навсегда из-за возникшей атрофии зрительного нерва.

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Ранее Life.ru писал, что в последнее время популярность набирают так называемые полезные фастфуды. Сторонники ЗОЖ активно пропагандируют вместо булочек, чипсов, сухариков и шоколадных батончиков снеки для перекуса с более натуральным составом.

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freepik

Татьяна Миссуми
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