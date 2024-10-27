Назван топ самых опасных продуктов, которые беспощадно портят кожу

От питания во многом зависит не только наше внутреннее самочувствие, но и внешний облик. Некоторые продукты, входящие в рацион, могут оказывать негативное воздействие на кожу, провоцируя возникновения прыщей, отёков и пятен на лице. Чтобы отражение в зеркале радовало, а не вызывало грусть, в частности, следует отказаться от вредных привычек таких, как курение и алкоголь. Об этом заявила косметолог Мария Кузенкова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, следует исключить из рациона продукты с большим содержанием сахара, жирную пищу, фастфуд. Такая еда может привести к тяжёлой форме акне. Также на состоянии кожи сильно сказывается молочка. Если есть проблемы с прыщами, то от неё лучше отказаться совсем, посоветовала эксперт.

Однако одним питанием проблему не решить. Следует пройти обследование и проверить свой организм на различные болезни. Например, на качестве кожи может сказываться больной ЖКТ или сбой в гормональной системе.

«В любом случае, если у вас есть проблемы с кожей, необходимо пройти обследование у врача, сдать анализы и понять, какие именно факторы влияют на состояние кожу. Не забывайте, что не менее важен и домашний уход, качество сна, а в некоторых случаях необходимо исключить сауны и бани, чтобы не подвергать кожу высоким температурам», — отметила Кузенкова.