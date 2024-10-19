Россиянам назвали топ полезных перекусов вместо фастфуда

В последнее время популярность набирают так называемые полезные фастфуды. Сторонники ЗОЖ активно пропагандируют вместо булочек, чипсов, сухариков и шоколадных батончиков снеки для перекуса с более натуральным составом. Об этом рассказала «Газете.ru» эксперт в области здорового питания Александра Гудимова.

Вместо того, чтобы травить свой организм вредной пищей, теперь россияне могут «заморить червячка» сушеными и сублимированными ягодами, фруктами и овощами, злаковыми и фруктово-ореховыми батончиками без сахара, гранолой, орехами без дополнительных специй и снеками на основе риса.

«Снеки дополнительно обогащают протеином для восстановления баланса белков, жиров и углеводов, инулином — для улучшения пищеварения, снижают количество белого рафинированного сахара в составе или вовсе заменяют его полезными аналогами для контроля веса и уровня сахара в крови», — объяснила Гудимова.

Привычные чипсы, сухарики и попкорн эксперт посоветовала заменить натуральными чипсами из яблок, груш, моркови, свёклы или нута. Вместо сладких глазированных хлопьев и шариков лучше съесть мюсли и гранолу с натуральным йогуртом. Такой перекус насытит на долгое время за счёт содержания большого количества клетчатки, витаминов и минералов. Также Гудимова призвала контролировать размер перекусов, ведь они должны поддерживать организм между основными приёмами пищи, а не заменять их.