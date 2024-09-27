Диетолог назвала перекус, который надолго избавит от голода

Россиянам рассказали о полезном перекусе, который избавит от чувства голода на долгое время. Своей богатой питательной ценностью давно известны тыквенные семечки. Их можно есть как самостоятельно, так и добавлять в различные блюда, рассказала «Вечерней Москве» диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По словам специалиста, тыквенные семечки являются источником полезных жиров, витаминов и минералов. При разумном потреблении они могут закрыть дефициты питательных веществ в организме.

«Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами. В них содержатся магний, улучшающий работу сердечно-сосудистой системы, цинк, который укрепляет иммунитет. Кроме того, тыквенные семечки являются хорошим источником полезных жиров и клетчатки, что помогает в поддержании здоровья пищеварительной системы и контроле голода», — заверила специалист.

При этом тыквенные семечки нельзя есть бесконтрольно, так как они очень калорийны и могут привести к набору веса. Кроме того, с осторожностью стоит есть этот продукт людям с болезнями кишечника и аллергией.