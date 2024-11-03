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2 ноября, 23:34

Врачи извлекли 101 магнит из желудка трёхлетнего мальчика во Владивостоке

Магниты, которые проглотил трёхлетний мальчик. Обложка © Telegram / Вести Приморье

Магниты, которые проглотил трёхлетний мальчик. Обложка © Telegram / Вести Приморье

Во Владивостоке врачи Краевой детской больницы № 1 успешно извлекли 101 шариковый магнит из желудка трёхлетнего ребёнка. Как сообщает телеграм-канал «Вести Приморье», мальчик был доставлен в приёмное отделение больницы, где рентген показал скопление инородных предметов, соединённых в разные формы и свободно перемещающихся по органу.

Удаление магнитов из желудка трёхлетнего мальчика. Видео © Telegram / Вести Приморье

После диагностической гастроскопии заведующий отделением эндоскопии Алексей Ткачук принял решение о проведении операции. Магниты пришлось извлекать поэтапно, небольшими порциями. В итоге, врачи удалили все магниты. В настоящее время состояние ребёнка оценивается как хорошее.

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Ранее в Ленинградской области трёхлетний ребёнок скончался, наглотавшись магнитов, с которыми играл дома пока остался без присмотра. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако спустя почти неделю малыша так и не удалось стабилизировать.

Артём Гапоненко
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