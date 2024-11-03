Врачи извлекли 101 магнит из желудка трёхлетнего мальчика во Владивостоке

Во Владивостоке врачи Краевой детской больницы № 1 успешно извлекли 101 шариковый магнит из желудка трёхлетнего ребёнка. Как сообщает телеграм-канал «Вести Приморье», мальчик был доставлен в приёмное отделение больницы, где рентген показал скопление инородных предметов, соединённых в разные формы и свободно перемещающихся по органу.

Удаление магнитов из желудка трёхлетнего мальчика. Видео © Telegram / Вести Приморье

После диагностической гастроскопии заведующий отделением эндоскопии Алексей Ткачук принял решение о проведении операции. Магниты пришлось извлекать поэтапно, небольшими порциями. В итоге, врачи удалили все магниты. В настоящее время состояние ребёнка оценивается как хорошее.