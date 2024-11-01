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1 ноября, 10:29

Врачи извлекли швейную иглу из уретры любопытного школьника

Врачи МОЦОМД достали из мочеиспускательного канала мальчика 7-сантиметровую иглу

Игла, которую вынули из мочеиспускательного канала юного москвича. Фото предоставлено Life.ru пресс-службой МОЦОМД

Игла, которую вынули из мочеиспускательного канала юного москвича. Фото предоставлено Life.ru пресс-службой МОЦОМД

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) был доставлен 11-летний мальчик с жалобами на резкую боль в мочеиспускательном канале. Обследование выявило наличие в уретре очень неожиданного инородного тела — 7-сантиметровой иглы.

Врачи отмечают, что дети в пубертатном возрасте, как мальчики, так и девочки, могут проявлять повышенный интерес к изменениям в своем теле из-за гормональных изменений. Иногда это приводит к необходимости обращения к врачу.

«При извлечении инородного тела нам удалось обойтись без хирургического вмешательства. Иглу удалили с помощью цистоскопии — высокотехнологичной методики, не требующей разрезов, с использованием специальных миниатюрных щипцов и мини-камеры», — отметил заведующий отделением детской урологии-андрологии МОЦОМДа Андрей Суходольский.

Такой подход значительно снижает травматичность процедуры, ускоряет заживление и минимизирует риск осложнений в мочеиспускательном канале, говорят врачи.

На данный момент любопытный пациент уже выписан домой, и теперь находится под амбулаторным наблюдением.

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А ранее мы рассказывали, как подросток из ЯНАО случайно вдохнул гвоздь и оказался на операционном столе. Острый конец железки удалось захватить щипцами и извлечь. А в Башкирии россиянку чуть не убил камень с куриное яйцо в желчном пузыре.

Марина Фещенко
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