Врачи извлекли швейную иглу из уретры любопытного школьника

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) был доставлен 11-летний мальчик с жалобами на резкую боль в мочеиспускательном канале. Обследование выявило наличие в уретре очень неожиданного инородного тела — 7-сантиметровой иглы.

Врачи отмечают, что дети в пубертатном возрасте, как мальчики, так и девочки, могут проявлять повышенный интерес к изменениям в своем теле из-за гормональных изменений. Иногда это приводит к необходимости обращения к врачу.

«При извлечении инородного тела нам удалось обойтись без хирургического вмешательства. Иглу удалили с помощью цистоскопии — высокотехнологичной методики, не требующей разрезов, с использованием специальных миниатюрных щипцов и мини-камеры», — отметил заведующий отделением детской урологии-андрологии МОЦОМДа Андрей Суходольский.

Такой подход значительно снижает травматичность процедуры, ускоряет заживление и минимизирует риск осложнений в мочеиспускательном канале, говорят врачи.