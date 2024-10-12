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12 октября, 07:32

Под Петербургом врачи почти неделю боролись за жизнь малыша, наевшегося магнитов

В Ленинградской области трёхлетний ребёнок умер, наглотавшись магнитов

В Ленинградской области трёхлетний ребёнок скончался, наглотавшись магнитов, с которыми играл дома, пока остался без присмотра. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако спустя почти неделю малыша так и не удалось стабилизировать.

Как сообщает Mash на Мойке, инцидент произошёл в посёлке Петровское. Вечером 4 октября малыша госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали острую кишечную непроходимость, перфорацию, перитонит и инородные предметы в желудке.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Детали происшествия уточняются.

В Петербурге 3-летний ребёнок проглотил развивающую игрушку и попал в реанимацию
В Петербурге 3-летний ребёнок проглотил развивающую игрушку и попал в реанимацию

Ранее Life.ru рассказывал, что маленький мальчик умер спустя месяц после того, как проглотил батарейку. Однако родители считают, что к смерти привела некомпетентность врачей.

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Life.ru

Мария Любицкая
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