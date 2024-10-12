Под Петербургом врачи почти неделю боролись за жизнь малыша, наевшегося магнитов
В Ленинградской области трёхлетний ребёнок умер, наглотавшись магнитов
В Ленинградской области трёхлетний ребёнок скончался, наглотавшись магнитов, с которыми играл дома, пока остался без присмотра. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако спустя почти неделю малыша так и не удалось стабилизировать.
Как сообщает Mash на Мойке, инцидент произошёл в посёлке Петровское. Вечером 4 октября малыша госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали острую кишечную непроходимость, перфорацию, перитонит и инородные предметы в желудке.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Детали происшествия уточняются.
Ранее Life.ru рассказывал, что маленький мальчик умер спустя месяц после того, как проглотил батарейку. Однако родители считают, что к смерти привела некомпетентность врачей.
Life.ru