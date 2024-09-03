Мальчик истёк кровью и умер на операционном столе из-за батарейки, отец винит хирургов

Маленький мальчик умер спустя месяц после того, как проглотил батарейку. Родители считают, что к смерти привела некомпетентность врачей, которые оказывали ему медицинские услуги. Об этом пишет Kub Mash.

Отец мальчика считает, что в смерти ребёнка виноваты врачи. Видео © Telegram / Kub Mash

Паше было полтора года, когда в начале августа они всей семьёй переехали жить из морозной Якутии в Сочи. На второй день у ребёнка резко поднялась температура. Родители вызвали скорую, ожидание приезда которой растянулось на четыре часа. Медики диагностировали инфекцию. В больнице мать малыша настояла на рентгене. На снимках врачи заметили в желудке мальчика батарейку.

В Сочи достать её не смогли, поэтому необходимо было ехать в Краснодар, путь до которого занял долгие семь часов. В итоге врачи сумели вытащить из желудка мальчика посторонний предмет.

Полторы недели назад провели эндоскопию, чтобы проверить состояние пищевода. После этого у младенца открылось внутреннее кровотечение, из-за чего он угодил в реанимацию. Через три дня мальчик скончался на операционном столе. Родители полагают, что во время процедуры хирурги задели кишку, что спровоцировало в итоге отток крови и последующую смерть. Семья обратилась к юристу Сергею Броницкому, сейчас они вместе готовят заявление к суд. СК проводит проверку.