В Петербурге 3-летний ребёнок проглотил развивающую игрушку и попал в реанимацию

В Петербурге трёхлетний мальчик попал в реанимацию после развивающих игр дома. На данный момент он находится в тяжёлом состоянии, сообщает «Фонтанка».

Ребёнка госпитализировали в детскую больницу № 1 накануне около шести вечера. У него обнаружили последствия механической асфиксии и воспаление бронхов, после чего поместили в реанимацию. По предварительным данным, мальчик проглотил силиконовый мячик, предназначенный для развития моторики.

Ранее Life.ru рассказывал, что маленький мальчик умер спустя месяц после того, как проглотил батарейку. Однако родители считают, что к смерти привела некомпетентность врачей. После того как из младенца достали предмет, у него открылось внутреннее кровотечение, из-за чего он угодил в реанимацию. Через три дня ребёнок скончался.