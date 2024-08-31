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Регион
31 августа, 09:07

В Ленобласти в ванной умер двухлетний ребёнок, под подозрением его мать

Жительницу Ленобласти задержали по делу об убийстве маленького сына в ванной

В Приозёрске Ленинградской области двухлетний ребёнок захлебнулся водой во время купания в ванне. Мать мальчика утверждает, что отвлеклась на звонок в дверь и ненадолго покинула квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Женщина, которая подозревается в нанесении повреждений ребёнку. Коллаж © Telegram / «Mash на Мойке»

Женщина, которая подозревается в нанесении повреждений ребёнку. Коллаж © Telegram / «Mash на Мойке»

«Вернувшись, она увидела, что её сын захлебнулся, и попыталась оказать ему первую помощь, после чего вызвала бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.

К сожалению, медикам также не удалось спасти мальчика. При этом 21-летняя мать ребёнка часто путалась в показаниях и несколько раз меняла детали своего рассказа. Это позволило полиции рассмотреть версию о причастности женщины к гибели мальчика. Позднее на теле ребёнка нашли ожоги и следы удушения при утоплении. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В СУ СК РФ по региону отметили, что полицейские задержали женщину, сейчас её допрашивают. Также следователи направили в суд ходатайство о заключении матери под стражу. При этом стало известно, что семья уже попадала в поле зрения полиции и состояла на учёте за ненадлежащее воспитание.

Девочку, утонувшую в Мещерском пруду, в воду толкнула её же подруга
Девочку, утонувшую в Мещерском пруду, в воду толкнула её же подруга

А ранее Life.ru писал, что пятимесячный ребёнок умер при загадочных обстоятельствах в Липецке. Мать, проснувшись, нашла тело своего малыша. Предполагается, что младенец мог захлебнуться собственными рвотными массами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pickless

Дарья Нарыкова
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