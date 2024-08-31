В Ленобласти в ванной умер двухлетний ребёнок, под подозрением его мать

В Приозёрске Ленинградской области двухлетний ребёнок захлебнулся водой во время купания в ванне. Мать мальчика утверждает, что отвлеклась на звонок в дверь и ненадолго покинула квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Женщина, которая подозревается в нанесении повреждений ребёнку. Коллаж © Telegram / «Mash на Мойке»

«Вернувшись, она увидела, что её сын захлебнулся, и попыталась оказать ему первую помощь, после чего вызвала бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.

К сожалению, медикам также не удалось спасти мальчика. При этом 21-летняя мать ребёнка часто путалась в показаниях и несколько раз меняла детали своего рассказа. Это позволило полиции рассмотреть версию о причастности женщины к гибели мальчика. Позднее на теле ребёнка нашли ожоги и следы удушения при утоплении. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В СУ СК РФ по региону отметили, что полицейские задержали женщину, сейчас её допрашивают. Также следователи направили в суд ходатайство о заключении матери под стражу. При этом стало известно, что семья уже попадала в поле зрения полиции и состояла на учёте за ненадлежащее воспитание.