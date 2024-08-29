В Липецке пятимесячный ребёнок внезапно умер в кроватке, пока мать спала
Gorod48: Пятимесячный ребёнок умер при загадочных обстоятельствах в Липецке
Пятимесячный ребёнок умер при загадочных обстоятельствах в Липецке. Тело малыша обнаружила его мать, сообщает местное издание Gorod48.
Всё произошло накануне утром в доме на улице Космонавтов. Проснувшаяся женщина обнаружила, что малыш не подаёт признаков жизни. Приехавшие на место оперативники зафиксировали следы рвоты в месте, где спал ребёнок. Для установления точной причины смерти тело грудника направили на исследование. Вероятно, он мог захлебнуться собственными рвотными массами. СК проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области было найдено тело четырёхлетнего мальчика. Оно находилось в распределительном колодце. Из-за чего умер ребёнок, пока неизвестно.
Freepik / jcomp