В Липецке пятимесячный ребёнок внезапно умер в кроватке, пока мать спала

Всё произошло накануне утром в доме на улице Космонавтов. Проснувшаяся женщина обнаружила, что малыш не подаёт признаков жизни. Приехавшие на место оперативники зафиксировали следы рвоты в месте, где спал ребёнок. Для установления точной причины смерти тело грудника направили на исследование. Вероятно, он мог захлебнуться собственными рвотными массами. СК проводит проверку.