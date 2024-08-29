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29 августа, 18:49

В Липецке пятимесячный ребёнок внезапно умер в кроватке, пока мать спала

Gorod48: Пятимесячный ребёнок умер при загадочных обстоятельствах в Липецке

Пятимесячный ребёнок умер при загадочных обстоятельствах в Липецке. Тело малыша обнаружила его мать, сообщает местное издание Gorod48.

Всё произошло накануне утром в доме на улице Космонавтов. Проснувшаяся женщина обнаружила, что малыш не подаёт признаков жизни. Приехавшие на место оперативники зафиксировали следы рвоты в месте, где спал ребёнок. Для установления точной причины смерти тело грудника направили на исследование. Вероятно, он мог захлебнуться собственными рвотными массами. СК проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области было найдено тело четырёхлетнего мальчика. Оно находилось в распределительном колодце. Из-за чего умер ребёнок, пока неизвестно.

В Подмосковье годовалая девочка на прогулке пожевала цветок с куста и умерла
В Подмосковье годовалая девочка на прогулке пожевала цветок с куста и умерла
Обложка ©

Freepik / jcomp

Наталья Демьянова
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