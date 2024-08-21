В Ярославской области в распределительном колодце найдено тело мальчика
В посёлке Борисоглебском Ярославской области было найдено тело четырёхлетнего мальчика. Оно находилось в распределительном колодце, передаёт пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
"Следственным комитетом Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 20 августа тела четырёхлетнего мальчика в распределительном колодце вблизи жилого дома", — указано в сообщении.
Из-за чего умер ребёнок, пока неясно. Ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Челябинской области нашли мёртвым 14-летнего подростка с врождённым заболеванием. Перед этим мальчика с ДЦП искали почти две недели, а родители надеялись найти его живым.
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