В Ярославской области в распределительном колодце найдено тело мальчика

В посёлке Борисоглебском Ярославской области было найдено тело четырёхлетнего мальчика. Оно находилось в распределительном колодце, передаёт пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

"Следственным комитетом Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 20 августа тела четырёхлетнего мальчика в распределительном колодце вблизи жилого дома", — указано в сообщении.

Из-за чего умер ребёнок, пока неясно. Ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.