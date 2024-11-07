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7 ноября, 15:10

В крови умершей от «инсульта‎» 14-летней девочки с Урала нашли снотворное её бабушки

В Екатеринбурге девочка скончалась после отравления снотворным бабушки

В Екатеринбурге 14-летняя девочка скончалась от отравления снотворным, которое дала внучке родная бабушка. Наличие препарата в крови подростка установила экспертиза, до этого в качестве версии гибели назывался инсульт. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на свои источники.

«Экспертиза показала повышенное количество фенобарбитала в организме несовершеннолетней. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности», — рассказал собеседник издания.

Ещё в сентябре девочка приехала из Кемерова в Екатеринбург на свадьбу родственников и остановилась пожить у бабушки. По неизвестной причине 18 сентября пенсионерка дала школьнице снотворное. На прогулке девочка почувствовала себя плохо, домой её на руках принёс сосед. Вызывать скорую пожилая женщина не стала и уложила внучку спать. А утром 19 сентября ребёнка нашли мёртвым.

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Ранее сообщалось, что в Москве годовалая девочка умерла, подавившись кусочком сыра, который ей дала мама. Сначала испуганная женщина сама пыталась оказать ребёнку помощь, но не смогла. Она вызвала медиков, которые только констатировали смерть.

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freepik

Татьяна Миссуми
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