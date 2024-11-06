В Москве годовалая девочка подавилась куском сыра и умерла на глазах у матери

По данным издания, всё случилось накануне днём в поселении Десёновское. Женщина была на кухне, готовила обед, рядом с ней ползала малышка. Мама дала ей кусок сыра, но та подавилась и стала задыхаться. Испуганная женщина пыталась оказать ребёнку помощь, но не смогла. Она вызвала медиков, которые только констатировали смерть.