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6 ноября, 13:52

В Москве годовалая девочка подавилась куском сыра и умерла на глазах у матери

SHOT: В Москве годовалая девочка подавилась сыром и умерла

Годовалая девочка умерла, подавившись кусочком сыра, который ей дала мама в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, всё случилось накануне днём в поселении Десёновское. Женщина была на кухне, готовила обед, рядом с ней ползала малышка. Мама дала ей кусок сыра, но та подавилась и стала задыхаться. Испуганная женщина пыталась оказать ребёнку помощь, но не смогла. Она вызвала медиков, которые только констатировали смерть.

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В Москве двухлетний мальчик подавился морковкой и умер на руках у родителей

Ранее Life.ru рассказывал, что семилетняя девочка из Клинского городского округа Подмосковья съела шоколадку и умерла. Родственники не смогли оказать задыхавшейся малышке первую помощь. Она умерла на месте до приезда скорой. По предварительной версии, шоколадка перекрыла дыхательные пути.

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Shutterstock / FOTODOM / HandmadePictures

Александра Мышляева
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