В Москве годовалая девочка подавилась куском сыра и умерла на глазах у матери
SHOT: В Москве годовалая девочка подавилась сыром и умерла
Годовалая девочка умерла, подавившись кусочком сыра, который ей дала мама в Москве. Об этом сообщает SHOT.
По данным издания, всё случилось накануне днём в поселении Десёновское. Женщина была на кухне, готовила обед, рядом с ней ползала малышка. Мама дала ей кусок сыра, но та подавилась и стала задыхаться. Испуганная женщина пыталась оказать ребёнку помощь, но не смогла. Она вызвала медиков, которые только констатировали смерть.
Ранее Life.ru рассказывал, что семилетняя девочка из Клинского городского округа Подмосковья съела шоколадку и умерла. Родственники не смогли оказать задыхавшейся малышке первую помощь. Она умерла на месте до приезда скорой. По предварительной версии, шоколадка перекрыла дыхательные пути.
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