В Москве двухлетний мальчик подавился морковкой и умер на руках у родителей
MK.ru: В Новой Москве двухлетний мальчик подавился морковкой и умер
В Новой Москве двухлетний мальчик умер, подавившись морковью. Как сообщает сайт MK.ru, отец малыша пытался вызвать у него рвоту, но это не помогло.
Трагедия произошла накануне днём в одном из поселений в Новомосковском административном округе, где у семьи есть свой дом. Во время завтрака мать отлучилась на улицу из-за звонка по работе, а отец остался с сыном на кухне. Мужчина дал ему кусочек моркови, который малыш не смог проглотить и начал задыхаться. Отец бросился на помощь, также вскоре подключилась и мать, параллельно они вызвали скорую помощь. К сожалению, родителям так и не удалось привести сына в чувства. Малыш скончался от удушья до приезда медиков.
Ранее Life.ru писал, что в Красногорске женщина умерла из-за того, что подавилась блином. Москвичка приехала в гости к своей дочери и пошла в алкомаркет, во время прогулки по которому неожиданно скончалась. А в подмосковной деревне Солослово 62-летний мужчина умер после того, как поперхнулся куском шашлыка. Он погиб на глазах у своей матери.
Life.ru