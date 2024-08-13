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13 августа, 15:12

В Москве двухлетний мальчик подавился морковкой и умер на руках у родителей

MK.ru: В Новой Москве двухлетний мальчик подавился морковкой и умер

В Новой Москве двухлетний мальчик умер, подавившись морковью. Как сообщает сайт MK.ru, отец малыша пытался вызвать у него рвоту, но это не помогло.

Трагедия произошла накануне днём в одном из поселений в Новомосковском административном округе, где у семьи есть свой дом. Во время завтрака мать отлучилась на улицу из-за звонка по работе, а отец остался с сыном на кухне. Мужчина дал ему кусочек моркови, который малыш не смог проглотить и начал задыхаться. Отец бросился на помощь, также вскоре подключилась и мать, параллельно они вызвали скорую помощь. К сожалению, родителям так и не удалось привести сына в чувства. Малыш скончался от удушья до приезда медиков.

Ранее Life.ru писал, что в Красногорске женщина умерла из-за того, что подавилась блином. Москвичка приехала в гости к своей дочери и пошла в алкомаркет, во время прогулки по которому неожиданно скончалась. А в подмосковной деревне Солослово 62-летний мужчина умер после того, как поперхнулся куском шашлыка. Он погиб на глазах у своей матери.

В Башкирии студентка подавилась огурцом и умерла, не дожив до свадьбы
В Башкирии студентка подавилась огурцом и умерла, не дожив до свадьбы
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Life.ru

Наталья Демьянова
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