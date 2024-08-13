В Москве двухлетний мальчик подавился морковкой и умер на руках у родителей

Трагедия произошла накануне днём в одном из поселений в Новомосковском административном округе, где у семьи есть свой дом. Во время завтрака мать отлучилась на улицу из-за звонка по работе, а отец остался с сыном на кухне. Мужчина дал ему кусочек моркови, который малыш не смог проглотить и начал задыхаться. Отец бросился на помощь, также вскоре подключилась и мать, параллельно они вызвали скорую помощь. К сожалению, родителям так и не удалось привести сына в чувства. Малыш скончался от удушья до приезда медиков.