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27 июня, 19:13

В Башкирии студентка подавилась огурцом и умерла, не дожив до свадьбы

В башкирском городе Мелеуз умерла 21-летняя студентка. Девушка погибла в ночь на 18 июня, подавившись огурцом. Кусочек овоща попал в дыхательные пути, в результате чего она задохнулась. Об этом сообщает kp.ru.

Эвелина приехала в Мелеуз для сдачи летней сессии. Вместе с другой студенткой они жили на съёмной квартире и готовились к сессии. Огурцом девушка подавилась за ужином в тот злополучный вечер. Она начала стремительно задыхаться. Очевидцы, прибежавшие на помощь, и соседка Эвелины не смогли ничего сделать.

Прибывшая скорая помощь лишь констатировала смерть девушки. Очевидцы утверждают, что бригада приехала через 12 минут после вызова, а Минздрав Башкирии придерживается версии, что медики были на месте уже через 6 минут. Родственники погибшей намерены добиваться тщательного расследования дела.

В издании сообщается, что в сентябре у погибшей башкирки должна была состояться свадьба.

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kp.ru

Нигина Азамова
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