В Башкирии студентка подавилась огурцом и умерла, не дожив до свадьбы
В башкирском городе Мелеуз умерла 21-летняя студентка. Девушка погибла в ночь на 18 июня, подавившись огурцом. Кусочек овоща попал в дыхательные пути, в результате чего она задохнулась. Об этом сообщает kp.ru.
Эвелина приехала в Мелеуз для сдачи летней сессии. Вместе с другой студенткой они жили на съёмной квартире и готовились к сессии. Огурцом девушка подавилась за ужином в тот злополучный вечер. Она начала стремительно задыхаться. Очевидцы, прибежавшие на помощь, и соседка Эвелины не смогли ничего сделать.
Прибывшая скорая помощь лишь констатировала смерть девушки. Очевидцы утверждают, что бригада приехала через 12 минут после вызова, а Минздрав Башкирии придерживается версии, что медики были на месте уже через 6 минут. Родственники погибшей намерены добиваться тщательного расследования дела.
В издании сообщается, что в сентябре у погибшей башкирки должна была состояться свадьба.
Ранее в Красногорске женщина умерла из-за того, что подавилась блином. Москвичка приехала в гости к своей дочери и пошла в алкомаркет, во время прогулки по которому неожиданно скончалась. А в подмосковной деревне Солослово 62-летний мужчина скончался после того, как поперхнулся куском шашлыка. Он погиб на глазах у своей матери.