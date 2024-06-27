В Башкирии студентка подавилась огурцом и умерла, не дожив до свадьбы

В башкирском городе Мелеуз умерла 21-летняя студентка. Девушка погибла в ночь на 18 июня, подавившись огурцом. Кусочек овоща попал в дыхательные пути, в результате чего она задохнулась. Об этом сообщает kp.ru.

Эвелина приехала в Мелеуз для сдачи летней сессии. Вместе с другой студенткой они жили на съёмной квартире и готовились к сессии. Огурцом девушка подавилась за ужином в тот злополучный вечер. Она начала стремительно задыхаться. Очевидцы, прибежавшие на помощь, и соседка Эвелины не смогли ничего сделать.

Прибывшая скорая помощь лишь констатировала смерть девушки. Очевидцы утверждают, что бригада приехала через 12 минут после вызова, а Минздрав Башкирии придерживается версии, что медики были на месте уже через 6 минут. Родственники погибшей намерены добиваться тщательного расследования дела.