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20 мая, 15:38

Россиянин подавился шашлыком на даче и умер на глазах у мамы

MK.ru: В Подмосковье 62-летний мужчина умер, поперхнувшись куском шашлыка

В подмосковной деревне Солослово 62-летний мужчина скончался после того, как поперхнулся куском шашлыка. По данным сайта MK.ru, трагедия произошла накануне днём, а погибшим оказался экс-гендиректор автосервиса, у которого была дача.

Хозяин дома приготовил шашлык и пригласил к столу мать-пенсионерку. Во время обеда в доме он отщипнул зубами кусок и подавился. Мужчина потерял сознание, не успев вдохнуть, а через несколько секунд покрылся пятнами. Пенсионерка стала бить сына по спине и наклонять его голову к полу, но выбить мясо не удавалось. Затем она позвонила невестке, а та обратилась в скорую.

Медики прибыли на место через полчаса. Специалисты попытались реанимировать мужчину, но было поздно — у него не прощупывался пульс.

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Неделю назад в Сергиевом Посаде женщина подавилась шашлыком на пикнике, однако её чудом удалось спасти. Кусок мяса застрял в пищеводе. Если бы он попал в трахею, всё могло закончиться трагедией.

Обложка ©

Unsplash / Evan Wise

Никита Осипов
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