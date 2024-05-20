Россиянин подавился шашлыком на даче и умер на глазах у мамы

В подмосковной деревне Солослово 62-летний мужчина скончался после того, как поперхнулся куском шашлыка. По данным сайта MK.ru, трагедия произошла накануне днём, а погибшим оказался экс-гендиректор автосервиса, у которого была дача.

Хозяин дома приготовил шашлык и пригласил к столу мать-пенсионерку. Во время обеда в доме он отщипнул зубами кусок и подавился. Мужчина потерял сознание, не успев вдохнуть, а через несколько секунд покрылся пятнами. Пенсионерка стала бить сына по спине и наклонять его голову к полу, но выбить мясо не удавалось. Затем она позвонила невестке, а та обратилась в скорую.

Медики прибыли на место через полчаса. Специалисты попытались реанимировать мужчину, но было поздно — у него не прощупывался пульс.