Россиянин подавился шашлыком на даче и умер на глазах у мамы
MK.ru: В Подмосковье 62-летний мужчина умер, поперхнувшись куском шашлыка
В подмосковной деревне Солослово 62-летний мужчина скончался после того, как поперхнулся куском шашлыка. По данным сайта MK.ru, трагедия произошла накануне днём, а погибшим оказался экс-гендиректор автосервиса, у которого была дача.
Хозяин дома приготовил шашлык и пригласил к столу мать-пенсионерку. Во время обеда в доме он отщипнул зубами кусок и подавился. Мужчина потерял сознание, не успев вдохнуть, а через несколько секунд покрылся пятнами. Пенсионерка стала бить сына по спине и наклонять его голову к полу, но выбить мясо не удавалось. Затем она позвонила невестке, а та обратилась в скорую.
Медики прибыли на место через полчаса. Специалисты попытались реанимировать мужчину, но было поздно — у него не прощупывался пульс.
Неделю назад в Сергиевом Посаде женщина подавилась шашлыком на пикнике, однако её чудом удалось спасти. Кусок мяса застрял в пищеводе. Если бы он попал в трахею, всё могло закончиться трагедией.
Unsplash / Evan Wise