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12 июня, 15:12

В Красногорске женщина умерла, подавившись блинчиком

В Красногорске женщина умерла, подавившись блинчиком. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk

В Красногорске женщина умерла, подавившись блинчиком. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk

В Красногорске умерла 52-летняя москвичка, которая приехала в гости к своей дочери. Женщина пошла в магазин и там неожиданно скончалась. О трагедии сообщает сайт MK.ru.

Как уточняется, вечером 10 июня женщина зашла в алкомаркет за спиртными напитками. Прогуливаясь по нему, она подавилась блинчиком и задохнулась. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть.

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Ранее Life.ru рассказывал, что под Владимиром школьник 2009 года рождения умер от удара молнии прямо на глазах у друзей. Ещё четверо подростков были доставлены в местную больницу.

Николай Рюмин
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