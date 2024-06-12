В Красногорске женщина умерла, подавившись блинчиком
В Красногорске женщина умерла, подавившись блинчиком. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk
В Красногорске умерла 52-летняя москвичка, которая приехала в гости к своей дочери. Женщина пошла в магазин и там неожиданно скончалась. О трагедии сообщает сайт MK.ru.
Как уточняется, вечером 10 июня женщина зашла в алкомаркет за спиртными напитками. Прогуливаясь по нему, она подавилась блинчиком и задохнулась. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть.
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