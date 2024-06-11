Два француза пытались попасть на космодром Байконур, один умер от обезвоживания
Космодром Байконур. Фото © КЦ "Южный" / "Роскосмос"
Двое французов пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, который давно является объектом притяжения туристов-экстремалов. Один из непрошеных гостей скончался от обезвоживания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Они избрали "классический" путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", — сказал собеседник агентства.
Второй француз не смог оказать помощь товарищу и побежал к трассе. Ему потребовалось время, чтобы остановить машину и объяснить, что случилось. Однако помощь не успела — и первый француз умер от обезвоживания.
Напомним, ранее в "Роскосмосе" заявляли, что РФ не покинет Байконур до истечения срока аренды космодрома. Наша страна платит Казахстану за использование площадки 115 миллионов долларов в год по договору, который заключён на срок до 2050 года. Открывшая человечеству дорогу в космос страна не может вечно платить за право пользоваться тем, что она создавала и что принадлежит ей по закону истории. Именно в выходе из этого несправедливого положения заключается стратегический смысл космодрома Восточный. В чём разница между этими площадками, ранее разбирался Life.ru.