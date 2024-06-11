Два француза пытались попасть на космодром Байконур, один умер от обезвоживания

Двое французов пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, который давно является объектом притяжения туристов-экстремалов. Один из непрошеных гостей скончался от обезвоживания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Они избрали "классический" путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", — сказал собеседник агентства.

Второй француз не смог оказать помощь товарищу и побежал к трассе. Ему потребовалось время, чтобы остановить машину и объяснить, что случилось. Однако помощь не успела — и первый француз умер от обезвоживания.