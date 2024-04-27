Космическая разница: Байконур vs Восточный Life.ru попытался разобраться, в чём преимущества и в чём недостатки космодрома, который должен стать для России новой дорогой к звёздам. 26 апреля, 21:32 В первую очередь сравнивают местоположение Байконура и Восточного на планете. Космодромы чаще всего с этой точки зрения оценивают по степени близости к экватору. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Первое, от чего приходится отталкиваться в разговоре о задачах космодрома Восточный, — это тот факт, что Байконур не принадлежит России. Вот уже почти тридцать лет наша страна арендует легендарный космодром и платит, как прописано в договоре, 115 миллионов долларов в год, и тем не менее по сей день, когда людям это объясняешь, они зачастую воспринимают это как нечто удивительное. Именно этот факт делает очевидным главное преимущество и смысл Восточного: он находится в России. Всё остальное — различия по технической части.

В первую очередь можно сравнить местоположение Байконура и Восточного на планете. Космодромы чаще всего с этой точки зрения оценивают по степени близости к экватору: чем ближе, тем больше поднимающейся в небо ракете помогает взлететь центробежная сила вращения Земли. Значит, от двигателей ракеты для поднятия одного и того же груза требуется меньше тяги. Так вот, Восточный находится примерно на шесть градусов широты севернее Байконура. Как объяснил Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, эта разница в целом не существенна.

— Если вы запускаете ракету на орбиту МКС, то вам на самом деле подходит и Байконур, и Восточный, — заверил эксперт.

Космодром Восточный. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Доктор физико-математических наук добавил, что на МКС с Восточного лететь даже чуть "легче". Дело в том, что имеет значение не только местоположение космодрома, но и то, какая именно нужна в данном случае орбита — под каким углом к экватору она должна быть.

Как объясняет учёный, для выхода на орбиту с нужным наклонением приходится "разворачивать" космический аппарат, совершать манёвры. Так вот, к примеру, многие спутники летают по геостационарной орбите, которая идёт ровно вдоль земного экватора. И с Байконура на такую орбиту "развернуться" чуть легче, чем с Восточного, хотя и тоже весьма непросто.

Геостационарная орбита. Фото © Wikipedia

А вот Международная космическая станция летает по орбите с наклонением 51 градус, и с Восточного туда "развернуть" корабль даже проще, чем с Байконура: Восточный расположен на широте как раз 51 градус. Именно поэтому одна и та же ракета "Союз-2.1а", на которой космонавты летают к МКС, при условии пуска с Восточного чуть более грузоподъёмна, чем с Байконура: меньше нужно топлива для разворота на нужную орбиту.

Наклонение орбиты МКС к земному экватору. Фото © artemjew.ru

Меж тем будущую космическую станцию РОС решили отправить на высокоширотную орбиту, то есть почти перпендикулярную к экватору, — 97 градусов. Станция будет пролетать почти над полюсами Земли. Для такой орбиты Восточный тоже удобнее, заверил Натан Эйсмонт.

— Даже если орбита чуть "полярнее" будет, будет ещё лучше. Ещё удобнее было бы запускать на такую орбиту с Плесецка, но оттуда, конечно, никто не собирается запускать, — отметил Натан Эйсмонт.

Ещё один фактор — сама местность, где расположен космодром. Восточный находится в Амурской области неподалёку от Охотского моря, то есть от Тихого океана, и это означает некоторые особенности организации космических полётов, каких на Байконуре нет. На Байконуре все возможные траектории запуска, посадки, все так называемые поля падения — места, куда падают сделавшие своё дело ракетные ступени, — всё это расположено на суше. А на Восточном местом посадки может оказаться вода. Соответственно, если на воду садится капсула с экипажем, на месте приводнения её уже должно ждать спецсудно, которое поднимет её на борт. Именно так происходит на мысе Канаверал, там это дело очень хорошо освоенное, привычное. Российская же космонавтика с эвакуацией с воды практически не сталкивалась.

Единственный случай был в 1976 году, когда "Союз-23" с космонавтами Вячеславом Зудовым и Валерием Рождественским аварийно сел в покрытое льдом озеро Тенгиз в Казахстане. Выходной люк оказался в воде, экипаж провёл в капсуле 12 часов, за бортом было минус 20 и снежный буран. Прибывшие вертолёты из-за метели не могли держаться над капсулой, чтобы к ней спустились спасатели. Две из трёх доставленных лодок застряли во льдах. В довершение всего из-за попадания воды куда не надо выбросился запасной парашют и своим весом наклонил капсулу так, что под воду ушли отверстия вентиляции. У экипажа началось кислородное голодание. В итоге спасатели прикрепили к капсуле фал (вроде каната), взяли на себя огромный риск и против всех инструкций вертолётом оттащили её к берегу.

Спасение корабля "Союз-23", аварийно севшего в озеро Тенгиз в 1976 году. Фото © epizodsspace.airbase.ru

Конечно, приводнение в Охотском море не обязательно означает подобные приключения, но всё же это не Флорида.

— Да, во Флориде можно утонуть, но не замёрзнуть, а здесь можно ещё и замёрзнуть. Конечно, не столь комфортно будет выбираться из аппарата в Охотском море. Как все говорят, оно довольно штормовое, и туманы случаются чаще, чем в районе Флориды, — размышляет ведущий научный сотрудник ИКИ РАН.

Стоит отметить, что на мысе Канаверал пуск часто отменяется в последний момент именно по причине погоды, которая обусловлена близостью к океану. Но, как подчеркнул Натан Эйсмонт, дело не только в этом.

— Здесь дело даже не столько в мысе Канаверал, сколько в более жёстких стандартных требованиях к нашим запускам. Начиная с пусков межконтинентальных баллистических ракет и вообще для всех наших запусков есть требование: запускать при любой погоде. У американцев нет таких требований. И я думаю, что это строгое правило сохранится и на Восточном, — сказал доктор наук.

Адаптация космодрома Восточный для пилотируемых полётов — хоть и трудоёмкая, но вполне разрешимая задача, заключил он.

Авторы Адель Романенкова