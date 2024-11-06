Минздрав МО назвал преждевременными выводы о гибели беременной от вируса Коксаки

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили Life.ru, что причина смерти 44-летней беременной в Подольске пока не установлена, поэтому нельзя считать достоверной информацию о том, что она умерла от вируса Коксаки. В ведомстве подчеркнули, что назначены дополнительные экспертизы по данному делу.

«По факту публикаций в средствах массовой информации о смерти женщины в Подольске от вируса Коксаки, Минздрав Московской области сообщает, что говорить о том, что причиной смерти являлся вирус Коксаки, преждевременно до проведения дополнительных исследований», — говорится в заявлении.