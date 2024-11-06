Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 16:45

Минздрав МО назвал преждевременными выводы о гибели беременной от вируса Коксаки

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили Life.ru, что причина смерти 44-летней беременной в Подольске пока не установлена, поэтому нельзя считать достоверной информацию о том, что она умерла от вируса Коксаки. В ведомстве подчеркнули, что назначены дополнительные экспертизы по данному делу.

«По факту публикаций в средствах массовой информации о смерти женщины в Подольске от вируса Коксаки, Минздрав Московской области сообщает, что говорить о том, что причиной смерти являлся вирус Коксаки, преждевременно до проведения дополнительных исследований», — говорится в заявлении.

Инфекционист оценила ситуацию с Коксаки и другими энтеровирусами в Москве
Инфекционист оценила ситуацию с Коксаки и другими энтеровирусами в Москве

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске умерла 44-летняя женщина, находившаяся на 32-й неделе беременности. Предположительно, она могла заразиться вирусом Коксаки, который привезли в Россию туристы из Турции.

Обложка ©

freepik / wavebreakmedia_micro

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Комментарии Лайфу
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar