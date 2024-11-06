Минздрав МО назвал преждевременными выводы о гибели беременной от вируса Коксаки
В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили Life.ru, что причина смерти 44-летней беременной в Подольске пока не установлена, поэтому нельзя считать достоверной информацию о том, что она умерла от вируса Коксаки. В ведомстве подчеркнули, что назначены дополнительные экспертизы по данному делу.
«По факту публикаций в средствах массовой информации о смерти женщины в Подольске от вируса Коксаки, Минздрав Московской области сообщает, что говорить о том, что причиной смерти являлся вирус Коксаки, преждевременно до проведения дополнительных исследований», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске умерла 44-летняя женщина, находившаяся на 32-й неделе беременности. Предположительно, она могла заразиться вирусом Коксаки, который привезли в Россию туристы из Турции.
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