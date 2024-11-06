Смерть от Коксаки: Беременная россиянка могла стать первой жертвой «‎турецкого» вируса

В подмосковном Подольске умерла женщина, находившаяся на 32-й неделе беременности. Предположительно, она могла заразиться вирусом Коксаки, которую привезли в Россию туристы из Турции. Об этом сообщает Mash.

44-летняя женщина на 8-м месяце беременности накануне гибели пожаловалась на ухудшение самочувствия. Она вызвала скорую помощь, когда у неё появились симптомы желтухи. В течение недели женщина занималась самолечением. Врачи ничем помочь ей не смогли, она скончалась. По предварительной информации, беременная могла быть носителем вируса Коксаки.