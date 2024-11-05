«Ну Коксаки, ну и что?»: Мясников развеял панику вокруг вспышки «турецкого» вируса
Доктор Мясников: Вирус Коксаки проходит сам и не требует лечения
Вирус Коксаки проходит сам, какого-то специфического лечения он не требует, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Так он прокомментировал призыв обращаться к медикам в случае обнаружения признаков вируса.
«Ну Коксаки, ну и что? Всегда было. Болезнь «рот, рука, нога» (Hand, foot, and mouth disease). Вспышки регулярно летом и осенью. Передаётся фекально-оральным путём (гигиена рук!), но и прямым контактом», — написал Мясников в телеграм-канале.
По его словам, в случае тяжёлого случая необходима помощь врачей и госпитализация. Во всех остальных случаях Мясников рекомендовал отсидеться несколько дней дома.
Напомним, ранее российские туристы начали массово жаловаться на вспышку вируса Коксаки в Турции. Им заразились десятки человек, хотя власти республики и владельцы гостиниц это отрицают. Позже тревогу из-за болезни забили уже в России — отдыхающие привезли заразу домой. Родители пожаловались на распространение вируса в школах и детсадах, что стало поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора. Ведомство открыло горячую линию.
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