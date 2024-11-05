«Ну Коксаки, ну и что?»: Мясников развеял панику вокруг вспышки «турецкого» вируса

Вирус Коксаки проходит сам, какого-то специфического лечения он не требует, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Так он прокомментировал призыв обращаться к медикам в случае обнаружения признаков вируса.

«Ну Коксаки, ну и что? Всегда было. Болезнь «рот, рука, нога» (Hand, foot, and mouth disease). Вспышки регулярно летом и осенью. Передаётся фекально-оральным путём (гигиена рук!), но и прямым контактом», — написал Мясников в телеграм-канале.