Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 171

Число обратившихся за медицинской помощью после обеда в одной из школьных столовых в Новочебоксарске возросло до 171 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Чувашии.

«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — 6 пациентов в средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все обратившиеся к врачу получают своевременную и квалифицированную помощь.