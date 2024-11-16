Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 171
Число обратившихся за медицинской помощью после обеда в одной из школьных столовых в Новочебоксарске возросло до 171 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Чувашии.
«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — 6 пациентов в средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все обратившиеся к врачу получают своевременную и квалифицированную помощь.
Впевые о массовом отравлении учеников школы в Новочебоксарске Life.ru писал в пятницу, 15 ноября. СК Чувашии возбудил уголовное дело по факту случившегося. Согласно сообщению, люди, по большей части дети, обратились за амбулаторной помощью с признаками отравления.
Life.ru