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16 ноября, 07:37

Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 171

Число обратившихся за медицинской помощью после обеда в одной из школьных столовых в Новочебоксарске возросло до 171 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Чувашии.

«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — 6 пациентов в средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все обратившиеся к врачу получают своевременную и квалифицированную помощь.

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Впевые о массовом отравлении учеников школы в Новочебоксарске Life.ru писал в пятницу, 15 ноября. СК Чувашии возбудил уголовное дело по факту случившегося. Согласно сообщению, люди, по большей части дети, обратились за амбулаторной помощью с признаками отравления.

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Life.ru

Мария Любицкая
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