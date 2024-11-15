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15 ноября, 14:49

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления свыше 160 школьников в Чувашии

Роспотребнадзор Чувашии выявил РНК норовируса у отравившихся в школе детей

В Чувашии сотрудники Роспотребнадзора выявили РНК норовируса у пациентов, которые обратились к врачам после отравления в школьной столовой в Новочебоксарске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». У заболевших обнаружена РНК норовируса», — указано в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в школьной столовой зафиксировали несколько нарушений санитарного законодательства. Кроме того, число пострадавших возросло до 163. Школьников перевели на дистанционный формат обучения.

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О массовом отравлении учеников школы в Новочебоксарске стало известно в пятницу, 15 ноября. СК Чувашии возбудил уголовное дело по факту случившегося. Сообщалось, что 129 человек обратились за амбулаторной помощью из-за отравления. В больницах ещё остаются пять детей — их жизням ничего не угрожает.

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Telegram / ЧувашияСледком

Дарья Нарыкова
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