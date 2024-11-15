В Роспотребнадзоре назвали причину отравления свыше 160 школьников в Чувашии
Роспотребнадзор Чувашии выявил РНК норовируса у отравившихся в школе детей
В Чувашии сотрудники Роспотребнадзора выявили РНК норовируса у пациентов, которые обратились к врачам после отравления в школьной столовой в Новочебоксарске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». У заболевших обнаружена РНК норовируса», — указано в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, в школьной столовой зафиксировали несколько нарушений санитарного законодательства. Кроме того, число пострадавших возросло до 163. Школьников перевели на дистанционный формат обучения.
О массовом отравлении учеников школы в Новочебоксарске стало известно в пятницу, 15 ноября. СК Чувашии возбудил уголовное дело по факту случившегося. Сообщалось, что 129 человек обратились за амбулаторной помощью из-за отравления. В больницах ещё остаются пять детей — их жизням ничего не угрожает.
Telegram / ЧувашияСледком