В Чувашии резко выросло число отравившихся в школьной столовой

В Новочебоксарске резко выросло число отравившихся в школьной столовой. Как сообщает пресс-служба Минздрава Республики Чувашия, в скорую помощь обратились 34 человека, из которых 33 несовершеннолетних. В больницах сейчас остаются пять детей — их жизням ничего не угрожает.