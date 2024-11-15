В Чувашии резко выросло число отравившихся в школьной столовой
В Чувашии 129 человек обратились за амбулаторной помощью из-за отравления
В Новочебоксарске резко выросло число отравившихся в школьной столовой. Как сообщает пресс-служба Минздрава Республики Чувашия, в скорую помощь обратились 34 человека, из которых 33 несовершеннолетних. В больницах сейчас остаются пять детей — их жизням ничего не угрожает.
«Ещё 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра — все они находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров», — говорится в сообщении ведомства.
О массовом отравлении учеников школы в Новочебоксарске стало известно 15 ноября. Изначально сообщалось о том, что в больницу обратились 19 детей и один учитель. СК Чувашии возбудил уголовное дело по факту случившегося.
Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE