Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 13:31

В Чувашии резко выросло число отравившихся в школьной столовой

В Чувашии 129 человек обратились за амбулаторной помощью из-за отравления

В Новочебоксарске резко выросло число отравившихся в школьной столовой. Как сообщает пресс-служба Минздрава Республики Чувашия, в скорую помощь обратились 34 человека, из которых 33 несовершеннолетних. В больницах сейчас остаются пять детей — их жизням ничего не угрожает.

«Ещё 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра — все они находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров», — говорится в сообщении ведомства.

О массовом отравлении учеников школы в Новочебоксарске стало известно 15 ноября. Изначально сообщалось о том, что в больницу обратились 19 детей и один учитель. СК Чувашии возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Двухлетняя девочка умерла, отравившись неизвестным веществом под Тверью
Двухлетняя девочка умерла, отравившись неизвестным веществом под Тверью
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar