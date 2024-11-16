Школьников в новочебоксарской школе, где случилось массовое отравление, кормили просрочкой

Роспотребнадзор Чувашии провёл проверку в школьном пищеблоке в Новочебоксарске и выявил факты наличия просроченных продуктов, а также неправильного их хранения. В результате этих нарушений деятельность организатора питания в данном учебном заведении была запрещена.

«В результате обследования очага инфекционного заболевания в пищеблоке СОШ № 4 были выявлены серьёзные нарушения санитарного законодательства. В частности, была обнаружена пищевая продукция с истёкшим сроком годности. Также зафиксированы случаи отсутствия горячего водоснабжения в моечных ваннах, необходимых для мытья овощей и фруктов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, в ходе проверки было установлено отсутствие товарно-сопроводительной документации на пищевую продукцию, что является явным нарушением требований к обращению с продуктами питания. Не осуществлялся контроль температурного режима хранения, а также было выявлено ненадлежащее хранение пищевых товаров.