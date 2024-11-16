Школьников в новочебоксарской школе, где случилось массовое отравление, кормили просрочкой
В школе Новочебоксарска запретили работу организатора питания после отравления
Столовая в школе №4 в Новочебоксарске, где отравились более 200 человек. Обложка © Telegram / Чувашия Следком
Роспотребнадзор Чувашии провёл проверку в школьном пищеблоке в Новочебоксарске и выявил факты наличия просроченных продуктов, а также неправильного их хранения. В результате этих нарушений деятельность организатора питания в данном учебном заведении была запрещена.
«В результате обследования очага инфекционного заболевания в пищеблоке СОШ № 4 были выявлены серьёзные нарушения санитарного законодательства. В частности, была обнаружена пищевая продукция с истёкшим сроком годности. Также зафиксированы случаи отсутствия горячего водоснабжения в моечных ваннах, необходимых для мытья овощей и фруктов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Кроме того, в ходе проверки было установлено отсутствие товарно-сопроводительной документации на пищевую продукцию, что является явным нарушением требований к обращению с продуктами питания. Не осуществлялся контроль температурного режима хранения, а также было выявлено ненадлежащее хранение пищевых товаров.
Возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со статьей 6.6 КоАП РФ, которая касается нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Все необходимые материалы направлены в следственный отдел по Новочебоксарску СУ СК России по Чувашской Республике.
Ранее стало известно, что число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205. Шестеро детей остаются в больнице. Ещё 199 человек, среди которых семь взрослых, после консультации лечатся дома. В пищеблоке школы был обнаружен РНК норовируса, который вызывает острую кишечную инфекцию.