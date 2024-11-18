В Москве приостановили работу школы, где 30 детей отравились водой из кулера

Работа школы № 1512 в Москве приостановлена из-за зарегистрированных случаев кишечной инфекции. Как сообщила директор учебного заведения Елена Дегтярёва, тридцать человек обратились за врачебной помощью.

«14 ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов», — сказала она в беседе с ТАСС.

Она сообщила, что по информации московского управления Роспотребнадзора, у заболевших детей обнаружили следы РНК норовируса второго типа. Специалисты отобрали суточные проб пищевых продуктов, воду из всех кулеров, взяли смывы с поверхностей и провели анализы у сотрудников столовой и школьного персонала, контактирующих с детьми. На данный момент все образцы проходят исследования в испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Москве. В период карантина в школе организовано дистанционное обучение.