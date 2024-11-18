В Москве приостановили работу школы, где 30 детей отравились водой из кулера
Работа школы № 1512 в Москве приостановлена из-за зарегистрированных случаев кишечной инфекции. Как сообщила директор учебного заведения Елена Дегтярёва, тридцать человек обратились за врачебной помощью.
«14 ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов», — сказала она в беседе с ТАСС.
Она сообщила, что по информации московского управления Роспотребнадзора, у заболевших детей обнаружили следы РНК норовируса второго типа. Специалисты отобрали суточные проб пищевых продуктов, воду из всех кулеров, взяли смывы с поверхностей и провели анализы у сотрудников столовой и школьного персонала, контактирующих с детьми. На данный момент все образцы проходят исследования в испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Москве. В период карантина в школе организовано дистанционное обучение.
Ранее Life.ru сообщал, что почти полсотни детей заболели норовирусом после употребления воды из кулера. По словам школьников, вода имела необычный вкус. Родители утверждают, что проверки качества жидкости не проводились, они уже обратились в прокуратуру Москвы. Следственный комитет начал расследование.
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