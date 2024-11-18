В Москве около полусотни детей отравились водой из кулера в школе №1512

В одной из столичных школ произошло массовое отравление детей. Около полусотни ребят слегли с норовирусом после того, как попили воды из кулера, сообщает Mash.

Заражённая чем-то жидкость нашлась в школе №1512. В каждом классе выявили как минимум по одному пострадавшему. По словам учеников, в кулере была вода со специфическим вкусом. Родители уверены, что никаких проверок на качество продукции не проводили.

Жалобы от детей начали поступать ещё на прошлой неделе, но педагоги никаких мер решили не принимать. Спустя некоторое время у школьников появились признаки отравления. Руководство в итоге закрыло учебное учреждение на карантин.