Россиян предупредили о коварстве норовируса, который скосил уже сотни детей
Нутрициолог Петрова: Норовирус может вызвать острый гастроэнтерит
Заражения детей в школах Новочебоксарска и Москвы норовирусом никак не связаны. По словам семейного врача Александры Мурашкиной, рост числа вирусных заболеваний фиксируется каждую осень, ничего необычного в этом нет. При этом медик в беседе с 360.ru заявила, что сами возбудители меняются и мутируют, поэтому определить, что именно спровоцировало болезнь, можно только через анализы в лаборатории.
Мурашкина отметила, что симптомы норовируса маскируются под ротавирус. У пациента наблюдается высокая температура, слабость, вялость, обезвоживание, рвота и жидкий стул, возможны высыпания. Нутрициолог Наталья Петрова добавила, что норовирус считается главной причиной развития острого гастроэнтерита во всём мире.
Для того чтобы предотвратить подобные вспышки, которые случились в Новочебоксарске и в Москве, достаточно соблюдать санитарно-эпидемические нормы. Заболевших следует отправлять на карантин, поскольку вирус передаётся воздушно-капельным путём.
«Если рядом есть заболевший, то ему выделяют отдельную посуду и средства гигиены. Для всех продуктов нужно провести дополнительную термическую обработку, ложки, вилки, тарелки и другую посуду прокипятить», — объяснила Мурашкина.
Для лечения норовирусной инфекции необходимо обильное питьё, чтобы компенсировать утрату жидкости в организме. Больному нужна хорошая еда, отсутствие стресса и соблюдение режима.
Ранее Life.ru писал, что у отравившихся детей из 1512-й школы Москвы обнаружили РНК норовируса 2-го типа. За помощью к медикам обратились 30 человек из 12 классов. По имеющейся информации, школьники отравились, попив воды из кулера, у которой был неприятный вкус. Ранее похожую ситуацию зафиксировали в Новочебоксарске. Там число отравившихся в школьной столовой перевалило за 200. Причиной случившегося стала просроченная продукция, а также нарушения правил хранения еды. В пищеблоке школы был обнаружен РНК норовируса, который вызывает острую кишечную инфекцию.