Россиян предупредили о коварстве норовируса, который скосил уже сотни детей

Заражения детей в школах Новочебоксарска и Москвы норовирусом никак не связаны. По словам семейного врача Александры Мурашкиной, рост числа вирусных заболеваний фиксируется каждую осень, ничего необычного в этом нет. При этом медик в беседе с 360.ru заявила, что сами возбудители меняются и мутируют, поэтому определить, что именно спровоцировало болезнь, можно только через анализы в лаборатории.

Мурашкина отметила, что симптомы норовируса маскируются под ротавирус. У пациента наблюдается высокая температура, слабость, вялость, обезвоживание, рвота и жидкий стул, возможны высыпания. Нутрициолог Наталья Петрова добавила, что норовирус считается главной причиной развития острого гастроэнтерита во всём мире.

Для того чтобы предотвратить подобные вспышки, которые случились в Новочебоксарске и в Москве, достаточно соблюдать санитарно-эпидемические нормы. Заболевших следует отправлять на карантин, поскольку вирус передаётся воздушно-капельным путём.

«Если рядом есть заболевший, то ему выделяют отдельную посуду и средства гигиены. Для всех продуктов нужно провести дополнительную термическую обработку, ложки, вилки, тарелки и другую посуду прокипятить», — объяснила Мурашкина.