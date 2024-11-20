23 ученика отравились после посещения школьной столовой в Красноярске
В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за массового отравления учеников школы №76. Как сообщают в краевом СУ СКР, предварительно установлено, что в больницу обратились 23 учащихся с 1 по 11 класс.
Двоих из ребят госпитализированы, 21 лечится на дому. У всех школьников признаки ротовирусной инфекции, и все 19 ноября питались в школьной столовой. Сейчас следователи устанавливают точное количество пострадавших и причины заболевания.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Краевой Роспотребнадзор уже подключился к выяснению обстоятельств. Ведомство проводит своё санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты отбирают пробы еды, смывов с объектов внешней среды и обследуют сотрудников школьной столовой. В мэрии при этом сообщили, что, получив первые сигналы от родителей, специалисты дирекции по питанию выехали в школу для осмотра пищеблока.
«Все сроки годности пищевой продукции, маркировки и сопроводительная документация обеспечены. Пока говорить о причинах заболевания рано. Диагноз будет установлен медицинской организацией после получения результатов лабораторных исследований», – говорят городские власти.
Ранее Life.ru писал, ученики 1512-й школы Москвы отравились, попив воды из кулера, у которой был неприятный вкус. Ранее похожую ситуацию зафиксировали в Новочебоксарске. Там число отравившихся в школьной столовой перевалило за 200. Причиной случившегося стала просроченная продукция, а также нарушения правил хранения еды. В пищеблоке школы был обнаружен РНК норовируса, который вызывает острую кишечную инфекцию.