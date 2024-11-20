23 ученика отравились после посещения школьной столовой в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за массового отравления учеников школы №76. Как сообщают в краевом СУ СКР, предварительно установлено, что в больницу обратились 23 учащихся с 1 по 11 класс.

Двоих из ребят госпитализированы, 21 лечится на дому. У всех школьников признаки ротовирусной инфекции, и все 19 ноября питались в школьной столовой. Сейчас следователи устанавливают точное количество пострадавших и причины заболевания.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Краевой Роспотребнадзор уже подключился к выяснению обстоятельств. Ведомство проводит своё санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты отбирают пробы еды, смывов с объектов внешней среды и обследуют сотрудников школьной столовой. В мэрии при этом сообщили, что, получив первые сигналы от родителей, специалисты дирекции по питанию выехали в школу для осмотра пищеблока.