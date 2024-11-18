Маму с дочкой-фигуристкой и их овчарку нашли мёртвыми в запертой квартире в Подмосковье

В подмосковном Ногинске мать с дочкой и их собака погибли из-за неисправной газовой колонки в квартире, перед смертью 14-летняя школьница принимала ванну. О трагедии сообщает SHOT. Тревогу забил глава семейства, когда после работы не смог попасть к себе домой, он и вызвал МЧС.







Когда спасатели взломали дверь, женщина и девочка были мертвы. Тело 39-летней матери в ночнушке находилось на диване, а школьница была в ванне. К моменту приезда служб воды там уже не было. Возле входной двери лежал труп их овчарки. Предварительная причина смерти семьи — отравление угарным газом. При осмотре газовой колонки обнаружили повреждения трубы оттока газов.