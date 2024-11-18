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18 ноября, 15:35

Маму с дочкой-фигуристкой и их овчарку нашли мёртвыми в запертой квартире в Подмосковье

Мать, дочь и пёс отравились угарным газом из-за неисправной колонки в Ногинске

В подмосковном Ногинске мать с дочкой и их собака погибли из-за неисправной газовой колонки в квартире, перед смертью 14-летняя школьница принимала ванну. О трагедии сообщает SHOT. Тревогу забил глава семейства, когда после работы не смог попасть к себе домой, он и вызвал МЧС.

  • Овчарка семьи. Фото © SHOT
    Овчарка семьи. Фото © SHOT
  • Газовая колонка. Фото © SHOT
    Газовая колонка. Фото © SHOT
  • Газовая колонка. Фото © SHOT
    Газовая колонка. Фото © SHOT

Овчарка семьи. Фото © SHOT

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Когда спасатели взломали дверь, женщина и девочка были мертвы. Тело 39-летней матери в ночнушке находилось на диване, а школьница была в ванне. К моменту приезда служб воды там уже не было. Возле входной двери лежал труп их овчарки. Предварительная причина смерти семьи — отравление угарным газом. При осмотре газовой колонки обнаружили повреждения трубы оттока газов.

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Ранее сообщалось, что в Алейске Алтайского края пять человек отравились угарным газом, в их числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу. Прокуратура инициировала проверку обстоятельств трагедии.

Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми
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