В Алтайском крае семья из пяти человек отравилась угарным газом
Сотрудники МЧС обследуют место ЧП. Обложка ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алейске Алтайского края пять человек отравились угарным газом, в их числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Пострадала семья из пяти человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. Все были госпитализированы. Наиболее вероятно, что в доме преждевременно закрыли задвижку печи», — сказано в публикации.
Региональный прокурор Антон Герман инициировал проверку обстоятельств происшествия. Правоохранители оценят исполнение положений законодательства о безопасности детей, а также выяснят, какие причины привели к случившемуся.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в жилом доме в Рязани, отравившись угарным газом, погибли двое мужчин. Также с симптомами отравления в медицинское учреждение доставлены ещё пять жильцов, четверо из них дети.