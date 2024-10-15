В Алтайском крае семья из пяти человек отравилась угарным газом

В Алейске Алтайского края пять человек отравились угарным газом, в их числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Пострадала семья из пяти человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. Все были госпитализированы. Наиболее вероятно, что в доме преждевременно закрыли задвижку печи», — сказано в публикации.

Региональный прокурор Антон Герман инициировал проверку обстоятельств происшествия. Правоохранители оценят исполнение положений законодательства о безопасности детей, а также выяснят, какие причины привели к случившемуся.