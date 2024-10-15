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15 октября, 12:04

В Алтайском крае семья из пяти человек отравилась угарным газом

Сотрудники МЧС обследуют место ЧП. Обложка ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС обследуют место ЧП. Обложка ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алейске Алтайского края пять человек отравились угарным газом, в их числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Пострадала семья из пяти человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. Все были госпитализированы. Наиболее вероятно, что в доме преждевременно закрыли задвижку печи», — сказано в публикации.

Региональный прокурор Антон Герман инициировал проверку обстоятельств происшествия. Правоохранители оценят исполнение положений законодательства о безопасности детей, а также выяснят, какие причины привели к случившемуся.

Инженер назвал главные ошибки пользования газом дома, которые угробят вашу жизнь
Инженер назвал главные ошибки пользования газом дома, которые угробят вашу жизнь

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в жилом доме в Рязани, отравившись угарным газом, погибли двое мужчин. Также с симптомами отравления в медицинское учреждение доставлены ещё пять жильцов, четверо из них дети.

Юрий Лысенко
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