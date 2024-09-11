Два человека погибли, шестеро пострадали, отравившись угарным газом в Рязани

В Рязани два человека погибли, ещё шестеро пострадали в результате отравления угарным газом. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

«11 сентября 2024 года поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Поселковой города Рязани тел двух мужчин с признаками отравления угарным газом. Помимо этого, с симптомами отравления в медицинское учреждение доставлены пять жильцов указанного многоквартирного дома, четверо из которых дети», — сообщается в телеграм-канале СУ СК по Рязанской области.

Согласно данным следствия, погибли двое мужчин 1965 и 1988 года рождения. Следователи и криминалисты СК РФ выехали на место происшествия для проведения осмотра. Детали происшествия устанавливаются.