Пять детей и трое взрослых отравились угарным газом в Махачкале

Восемь человек, среди которых пятеро — дети, получили отравление угарным газом в Махачкале. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Об этом сообщает в своём телеграм-канале Госжилинспекция Республики Дагестан.

"Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пять — дети. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь", — сказано в тексте публикации.