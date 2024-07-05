Пять детей и трое взрослых отравились угарным газом в Махачкале
ГЖИ Дагестана: Восемь человек получили отравление угарным газом в Махачкале
Восемь человек, среди которых пятеро — дети, получили отравление угарным газом в Махачкале. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Об этом сообщает в своём телеграм-канале Госжилинспекция Республики Дагестан.
"Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пять — дети. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь", — сказано в тексте публикации.
Ранее в башкирском Стерлитамаке один человек погиб и семеро пострадали из-за взрыва газа в многоквартирном доме. Двое из пострадавших — несовершеннолетние. Взрыв газа в жилом доме произошёл при проведении ремонтных работ газового оборудования.
Telegram / Госжилинспекция РД