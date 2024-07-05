Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 06:23

Пять детей и трое взрослых отравились угарным газом в Махачкале

ГЖИ Дагестана: Восемь человек получили отравление угарным газом в Махачкале

Восемь человек, среди которых пятеро — дети, получили отравление угарным газом в Махачкале. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Об этом сообщает в своём телеграм-канале Госжилинспекция Республики Дагестан.

"Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пять — дети. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь", — сказано в тексте публикации.

Жители Иркутской области массово отравились после посещения кафе
Жители Иркутской области массово отравились после посещения кафе

Ранее в башкирском Стерлитамаке один человек погиб и семеро пострадали из-за взрыва газа в многоквартирном доме. Двое из пострадавших — несовершеннолетние. Взрыв газа в жилом доме произошёл при проведении ремонтных работ газового оборудования.

Обложка ©

Telegram / Госжилинспекция РД

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров