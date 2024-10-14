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14 октября, 03:00

Инженер назвал главные ошибки пользования газом дома, которые угробят вашу жизнь

Инженер Волков: Подключение газооборудования нельзя доверять «домашним» мастерам

Доверять подключение газооборудование дома нужно профессионалам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alisusha

Доверять подключение газооборудование дома нужно профессионалам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alisusha

Использование газа в быту стало неотъемлемой частью жизни многих россиян. Это удобное и экономичное решение, однако оно требует особого внимания к безопасности. Как утверждает в беседе с Life.ru главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков, бытовой газ представляет собой опасное вещество, и знание основных ошибок в его использовании может спасти вам жизнь.

По словам эксперта, одна из основных причин аварий — неправильная установка газовых плит, колонок и котлов. Часто «домашние» мастера, не обладая достаточным опытом, берутся за подключение самостоятельно. Это не только ставит под угрозу безопасность жилища из-за возможной утечки газа, но и лишает газовое оборудование гарантии.

«Для обеспечения максимальной безопасности всегда доверяйте установку и подключение газового оборудования сертифицированным специалистам. Регулярно проверяйте состояние соединений и при малейших признаках утечки немедленно вызывайте аварийную службу», — советует Волков.

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Он также предупредил, что использование старых или повреждённых газовых приборов, а также отсутствие регулярного технического обслуживания, могут привести к серьёзным проблемам. Рекомендуется проводить проверку газовых приборов не реже одного раза в год.

Среди других причин аварий специалист назвал засорение вентиляционных каналов, нехватку знаний о действиях при утечке газа и неправильное использование газового оборудования. По словам Волкова, часто люди используют плиту или духовку для обогрева помещений, что может привести к накоплению угарного газа.

«Если вы почувствовали запах газа, закройте краны перед газовыми приборами, откройте окно или входную дверь – создайте сквозняк и проветрите помещение, не курите и не пользуйтесь открытым огнём, не включайте электрический свет и электроприборы, вызовите аварийную службу. Необходимо заранее обучить всех членов семьи правильным действиям в таких ситуациях», — резюмировал инженер.

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Ольга Годуненко
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