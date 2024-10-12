Россиянам объяснили, как начисляются пенни за просрочку по коммуналке

За просрочку оплаты коммунальных услуг с 31-го дня начинают начисляться пени, размер которых составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка России за каждый день. Об этом сообщили РИА «Новости», со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

«Согласно Жилищному кодексу, а именно части 14 статьи 155, пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки», — уточнил эксперт.

Он добавил, что если долг не погашен в течение 90 дней, то с 91-го дня ставка увеличивается до 1/130 от ключевой ставки ЦБ. Также эксперт отметил, что с учётом ключевой ставки на уровне 19% годовых в сентябре 2024 года, ежедневные штрафы могут вырасти до значительных сумм.