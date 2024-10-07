Россиянам рассказали, что делать, если купили квартиру со старыми долгами по ЖКХ

Долги по взносам на капитальный ремонт переходят новому собственнику при покупке квартиры. Поэтому перед совершением сделки следует внимательно проверять квитанции по оплате коммунальных услуг и не бояться запрашивать у бывшего владельца некоторые документы. Об этом предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Газетой.ru».

«Это связано с тем, что такие взносы считаются неотъемлемой частью обязательств, связанных с владением недвижимостью», — объяснил он.

Однако новый владелец жилья обязан платить не по всем счетам. По общему правилу задолженность за другие коммунальные услуги, например, свет или газ, «висит» на прежнем собственнике. Если же управляющая компания или ТСЖ пытается взыскать старые долги, необходимо обратиться к продавцу и попросить его заплатить. В крайнем случае можно пойти в суд для признания незаконным требований о погашении чужих долгов.

Чтобы избежать подобных проблем, эксперт посоветовал запрашивать справки об отсутствии долгов перед сделкой. Не лишним будет проверить информацию в УК. Лучше потратить время на эти проверки перед покупкой квартиры, чем потом разбираться с неприятными сюрпризами, отметил Бондарь.