Годовалый малыш госпитализирован в Москве из-за отравления снюсом
В Москве годовалого малыша на скорой увезли в больницу после того, как он проглотил снюс. Это бездымный табачный продукт, который выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Его помещают в рот, чтобы никотин всасывался в кровь и поступал в организм, минуя гортань и легкие.
Как сообщает SHOT, малыша забрали в больницу из квартиры в районе Коптево. Ему поставили диагноз — токсичное действие табака и никотина, сейчас маленький пациент в отделении токсикологии. Родители заявили, что сын случайно съел их никотиновую подушечку. Сейчас полиция проверяет эту семью.
Ранее Лайф рассказывал, как семилетняя москвичка попала в больницу с отравлением марихуаной. Девочка пожаловалась на плохое самочувствие бабушке, которая забирала её с занятий. Первоклассницу несколько раз стошнило, она потеряла сознание. На скорой её доставили в больницу, где у пациентки взяли анализы, показавшие странный и неожиданный результат — отравление наркотиками.
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