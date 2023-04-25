Годовалый малыш госпитализирован в Москве из-за отравления снюсом

В Москве годовалого малыша на скорой увезли в больницу после того, как он проглотил снюс. Это бездымный табачный продукт, который выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Его помещают в рот, чтобы никотин всасывался в кровь и поступал в организм, минуя гортань и легкие.

Как сообщает SHOT, малыша забрали в больницу из квартиры в районе Коптево. Ему поставили диагноз — токсичное действие табака и никотина, сейчас маленький пациент в отделении токсикологии. Родители заявили, что сын случайно съел их никотиновую подушечку. Сейчас полиция проверяет эту семью.